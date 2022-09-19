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Матс Виландер рассказал, как воспринял завершение карьеры Роджера Федерера

Матс Виландер рассказал, как воспринял завершение карьеры Роджера Федерера
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, как воспринял новость об уходе из спорта 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера. На минувшей неделе 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в конце этой недели.

«Мне стало очень грустно из-за того, что Роджер больше не сыграет, что мы больше не увидим его в по-настоящему конкурентных матчах», — приводит слова Виландера Eurosport.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

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