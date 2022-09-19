17-летняя Фрухвиртова высказалась о своём первом титуле WTA в карьере
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Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова, ставшая победительницей турнира в Ченнаи, прокомментировала итоги соревнований в Индии. В финальном матче она одержала победу над полькой Магдой Линетт (67-я в рейтинге WTA). Для Фрухвиртовой это первый титул WTA в карьере.
«Я хорошо себя чувствовала на корте и знала, что могу показать хороший результат, но, вероятно, такого не ожидал никто. Я в шоке. Это отличное начало, от которого можно отталкиваться и продолжать развивать свою игру.
В решающем сете я уступала 1:4, а Магда была в одном очке, чтобы повести 5:1. Тот момент, когда я взяла этот гейм, стал ключевым, я осталась в игре. Я просто поверила в себя и начала бороться за каждое очко», — цитирует Фрухвиртову официальный сайт WTA.
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