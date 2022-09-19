Как Даниил Медведев сыграет на турнире ATP-250 в Метце?

С 19 по 25 сентября в Метце (Франция) пройдёт турнир категории ATP-250. Среди прочих в числе участников значится бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев. Российский теннисист посеян на турнире под первым номером и начнёт борьбу со второго круга.

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Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года Даниил Медведев выбыл из борьбы в четвёртом круге, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. Россиянин не смог защитить прошлогодний титул и потерял лидерство в рейтинге ATP, опустившись на четвёртое место.

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