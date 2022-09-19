Даниил Медведев: турнир в Париже и Итоговый — главные события концовки сезона

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) выделил главные турниры в концовке сезона.

«Для меня наступает очень важная часть сезона. Мне очень нравится играть в помещении, поэтому я нахожу в этом периоде тура только положительные моменты. Покрытие хард разное во многих странах, всегда нужно адаптироваться.

Париж и финал ATP, безусловно, самые масштабные предстоящие события. До Парижа я сыграю три турнира. У меня отличная мотивация. Конечно, впереди нет турниров «Большого шлема», и это единственный раз в сезоне, когда вы играете подобные соревнования без подготовительного турнира», — приводит слова Даниила Медведева Eurosport.

Медведев на этой неделе сыграет на турнире категории ATP-250 в Метце в ранге первого сеяного. Помимо Даниила, Россию на соревнованиях во Франции представит Аслан Карацев.