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Даниил Медведев предположил, сколько рейтинговых очков сможет набрать в концовке сезона

Даниил Медведев предположил, сколько рейтинговых очков сможет набрать в концовке сезона
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Победитель Открытого чемпионата США (2021) Даниил Медведев обозначил цели на концовку сезона.

«В следующем году Открытый чемпионат Австралии пройдёт очень быстро после окончания сезона. Поэтому важно обрести уверенность в конце года. Это лучший способ подготовиться к следующему сезону и особенно к Открытому чемпионату Австралии. Для меня важно набрать как можно больше очков в закрытом помещении, чтобы занять как можно более высокое место посева в Мельбурне.

Со всеми турнирами, в которых я буду играть, могу набрать целых 3750 очков. Конечно, достичь этого будет почти невозможно, но 2500, 3000 – почему бы и нет? Было бы здорово так закончить год. Если мне удастся набрать много очков, то, может быть, у меня появится шанс вернуть себе первое место в следующем году», — цитирует Медведева Eurosport.

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