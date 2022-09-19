Чемпионка Уимблдона рассказала о встрече Федерера с Елизаветой II. Роджер был в восторге
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» (1968, 1972, 1977) Вирджиния Уэйд высказалась о встрече швейцарца Роджера Федерера с королевой Елизаветой II.
«Елизавета II приехала на Уимблдон в 2010 году, и за обедом с ней сидела по-настоящему избранная группа. Там были три чемпионки Уимблдона среди женщин и Роджер Федерер с женой Миркой. Роджер был справа от королевы, а я слева. У всех были просто огромные глаза от встречи с ней, но было замечательно видеть Федерера в таком восторге от того, что говорила королева. Беседа была довольно глубокой и разнообразной, и Елизавета II знала всё о том, как идёт сезон в теннисе. Она знала всё о Роджере и, думаю, обо мне», — приводит слова Уэйд Eurosport.
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