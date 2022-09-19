Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал о желании сыграть с Надалем на «Сантьяго Бернабеу»

Алькарас рассказал о желании сыграть с Надалем на «Сантьяго Бернабеу»
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) заявил о желании провести матч со своим соотечественником Рафаэлем Надалем (третий номер мирового рейтинга) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Я хотел бы сыграть на «Сантьяго Бернабеу» с Рафаэлем Надалем, но я думаю, что теперь вывеска Рафа — Федерер больше актуальна. Надеюсь, мне когда-нибудь предложат подобное, и я буду в восторге. Кстати, я всегда хотел встретиться с Роджером», — приводит слова Алькараса Marca.

Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США, в финале переиграв норвежского теннисиста Каспера Рууда. Для испанца эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Он получил звание первой ракетки мира по окончании US Open.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022