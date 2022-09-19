Алькарас рассказал о желании сыграть с Надалем на «Сантьяго Бернабеу»

Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) заявил о желании провести матч со своим соотечественником Рафаэлем Надалем (третий номер мирового рейтинга) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Я хотел бы сыграть на «Сантьяго Бернабеу» с Рафаэлем Надалем, но я думаю, что теперь вывеска Рафа — Федерер больше актуальна. Надеюсь, мне когда-нибудь предложат подобное, и я буду в восторге. Кстати, я всегда хотел встретиться с Роджером», — приводит слова Алькараса Marca.

Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США, в финале переиграв норвежского теннисиста Каспера Рууда. Для испанца эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Он получил звание первой ракетки мира по окончании US Open.