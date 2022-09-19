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Алькарас назвал имена новой «Большой тройки». Медведева там нет

Алькарас назвал имена новой «Большой тройки». Медведева там нет
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас назвал двух теннисистов, которые могут войти в состав новой «Большой тройки» в мужском туре. К нынешней «Большой тройке» относят швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Большая тройка» вместе со мной? Отметил бы Янника Синнера и Александра Зверева. С Синнером будет очень приятное соперничество. Наши матчи стоит посмотреть для эмоций и публики. Мы такие же друзья, как Надаль и Федерер.

Давление в сравнении с «Большой тройкой»? Мне нравится играть в теннис, и когда я это делаю, тогда приходят результаты. Много раз я улыбаюсь в напряжённые моменты матчей. Находясь на корте, я получаю удовольствие. Роджер, Рафа и Новак уже 20 лет в туре, они всё выиграли, а я только начинаю. Здесь сравнивать не имеет смысла, я хочу продолжать свой путь. Я сравниваю себя с «Большой тройкой» в том, что нужно совершенствоваться день ото дня. Они становились лучше каждый день. Это то, что я ищу», — цитирует Алькараса Marca.

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