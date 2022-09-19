Олимпийская чемпионка Макарова произведёт вбрасывание на матче КХЛ «Динамо» — «Локомотив»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Екатерина Макарова произведёт символическое вбрасывание на матче КХЛ между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:30 мск.

Также на игре будет присутствовать обладательница двух титулов ITF в одиночном разряде Наталья Вихлянцева. В 18:30 теннисистки проведут автограф-сессию, а на матче будут разыграны билеты на фестиваль тенниса «ВТБ Кубок Кремля».

Екатерина Макарова была первой ракеткой мира в парном рейтинге. Теннисистка выигрывала золото Универсиады-2009 в Белграде (Сербия). В одиночном разряде Макарова доходила до полуфиналов Australian Open и US Open.