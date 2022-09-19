Алькарас — о Федерере: хочу заработать хоть четверть того, что заработал Роджер
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Победитель Открытого чемпионата США Карлос Алькарас прокомментировал завершение карьеры 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
«Роджер — чистый талант, класс, элегантность. Его карьера длилась так долго из-за того, какой у него стиль игры. Это просто подарок, который он принёс всем любителям спорта, не только тенниса. Я горжусь тем, что наблюдал за ним всё свое детство. Хотел бы я продержаться так же долго, как он, и заработать четверть того, что он заработал. Я могу только сказать спасибо Федереру за то, что он дал теннису», — приводит слова Алькараса Marca.
Роджер Федерер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне.
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