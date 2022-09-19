Карлос Алькарас рассказал о ритуале, который он использует на теннисном корте

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о ритуале, который он проводит на теннисном корте. Первую ракетку мира спросили, есть ли у него суеверия, как у его соотечественника Надаля. Напомним, Рафаэль расставляет бутылки с водой в чёткой последовательности и всегда выполняет особый порядок действий перед подачей.
«Суеверия, как у Надаля? Да, конечно. Я также расставляю бутылки. Та, что с минеральными солями, всегда слева, та, что с водой, справа. Я всегда сначала беру бутылку с солью, а потом бутылку с водой», — цитирует Карлоса Marca.
Карлос Алькарас является первой ракеткой мира. 19-летний теннисист выиграл Открытый чемпионат США, по ходу турнира одержав победы в трёх пятисетовых матчах подряд. Алькарас установил рекорд по количеству сыгранных минут на корте.
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