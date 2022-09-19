Алькарас высказался о цене, которую приходится платить каждому спортсмену
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19-летний теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о недостатках профессионального спорта.
«Много раз, когда гуляю с друзьями, приходится собираться раньше, это то, что меня больше всего злит, неспособность идти в ногу с их ритмом. И неспособность позволить себе чего бы я хотел в плане еды, потому что я должен позаботиться о себе и своём физическом состоянии
Я простой мальчик, нормальный человек. Я встречаюсь со своими друзьями у них дома. Разговоры — лучший план и хорошее времяпрепровождение. Я продолжаю поддерживать с ними отношения, каждый раз, когда у меня перерыв, вижу их», — цитирует Алькараса Marca.
Ранее испанец рассказал об особом ритуале, который всегда сопровождает его на теннисном корте.
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