Алькарас высказался о цене, которую приходится платить каждому спортсмену

19-летний теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о недостатках профессионального спорта.

«Много раз, когда гуляю с друзьями, приходится собираться раньше, это то, что меня больше всего злит, неспособность идти в ногу с их ритмом. И неспособность позволить себе чего бы я хотел в плане еды, потому что я должен позаботиться о себе и своём физическом состоянии

Я простой мальчик, нормальный человек. Я встречаюсь со своими друзьями у них дома. Разговоры — лучший план и хорошее времяпрепровождение. Я продолжаю поддерживать с ними отношения, каждый раз, когда у меня перерыв, вижу их», — цитирует Алькараса Marca.

Ранее испанец рассказал об особом ритуале, который всегда сопровождает его на теннисном корте.