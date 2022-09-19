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Завершившая карьеру Андреа Петкович объяснила, за счёт чего Надаль завоевал 22 трофея ТБШ

Завершившая карьеру Андреа Петкович объяснила, за счёт чего Надаль завоевал 22 трофея ТБШ
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34-летняя немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая недавно объявила о завершении карьеры после Открытого чемпионата США, назвала причину, по которой испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал 22 трофея турниров Большого шлема.

«Он способен терпеть сильную боль. Вот почему у него 22 титула «Большого шлема», а у меня ноль. Но меня всё ещё тревожит нерв в ноге. Как профессиональный спортсмен, вы должны выходить за пределы. Профессиональный спорт не полезен для здоровья. Это не имеет ничего общего со здоровьем. Это экстремальный соревновательный вид спорта», — приводит слова Петкович Sportskeeda.

Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», четыре раза выигрывал Открытый чемпионат США, по два раза выигрывал Уимблдон и Australian Open.

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