Радукану объяснила, почему ей симпатизирует корейский футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин

Победительница Открытого чемпионата США Эмма Радукану рассказала, почему ей нравится нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин
«Я действительно нахожу с ним общий язык, и я думаю, что то, что он делает для спорта и футбола в Азии и особенно в Корее, имеет огромное значение. Я думаю, что с этой стороны света будет намного больше будущих спортсменов».
Теннисистка также сообщила о целях на предстоящие турниры.
«Конечно, я хотела бы выиграть титул, и, честно говоря, я думаю, что не имеет значения, на каком уровне. Я думаю, что теперь нужно просто играть много матчей — это то, от чего я действительно могла бы извлечь пользу. Знаю, что мне нужно пройти трудные моменты сейчас. И это своего рода расплата за победу на Открытом чемпионате США с очень небольшой практикой или работой», — приводит слова Радукану Tennis 365.
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