«Нужны модели?» Арина Соболенко показала новый роскошный образ

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала в социальных сетях свой новый роскошный образ. На фото она позирует вместе с подругой-моделью.

«Мы решили, что нам надо вместе сниматься в рекламе. Есть какие-нибудь предложения для нас? Нужны модели?» — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.

Соболенко была заявлена на турнир категории WTA-500 в Токио (Япония), однако снялась с соревнований. Они пройдут с 19 по 25 сентября.