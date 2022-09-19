«Нужны модели?» Арина Соболенко показала новый роскошный образ

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала в социальных сетях свой новый роскошный образ. На фото она позирует вместе с подругой-моделью.
«Мы решили, что нам надо вместе сниматься в рекламе. Есть какие-нибудь предложения для нас? Нужны модели?» — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.
Соболенко была заявлена на турнир категории WTA-500 в Токио (Япония), однако снялась с соревнований. Они пройдут с 19 по 25 сентября.
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