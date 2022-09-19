Стэн Вавринка пробился в основную сетку турнира в Метце через квалификацию
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
В финале квалификации 37-летний Вавринка обыграл представителя Венгрии Жомбора Пироша (160-я ракетка мира) со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Вавринка девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Пироша пять эйсов, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Соперник Вавринки в первом круге Метца определится после распределения квалифаеров по сетке.
Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Сетку соревнований возглавил россиянин Даниил Медведев.
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