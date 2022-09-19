Виландер — о Свёнтек: она легко останется №1. Не вижу рядом с ней ни одной женщины

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер считает, что польская теннисистка Ига Свёнтек сможет сохранить статус первой ракетки мира до конца следующего года.

«Ига выдала серию из 37 побед на разных континентах, покрытиях. Она выиграла два трофея турнира «Большого шлема. Сдаю прогноз: думаю, что Ига Свёнтек легко останется номером один в мире до конца следующего года. Я думаю, что она наберет еще два «Шлема». Не вижу рядом с ней ни одной женщины», — приводит слова Виландер Sportskeeda.

Ига Свёнтек в этом сезоне выиграла «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США, а также четыре турнира уровня WTA. После победы на Открытом чемпионате США в её активе 10 365 очков. Более 10 000 очков у лидера женского рейтинга не было с 2015 года.