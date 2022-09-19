Футболист Иван Ракитич встретился с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом

Хорватский футболист, полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич в социальных сетях поделился фотографиями с встречи с испанским теннисистом, первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Фото: из личного архива Ракитича

Фото: из личного архива Ракитича

«Номер 1. Приятно познакомиться, Карлитос», — написал Ракитич.

«Великий Иван! Получил настоящее удовольствие от встречи», — ответил Алькарас.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.

Иван Ракитич играл за немецкий «Шальке 04», испанские «Севильи» и «Барселону». За сборную Хорватии 106 матчей и забил 15 мячей. После Евро-2020 Ракитич объявил, что завершил карьеру в национальной команде.