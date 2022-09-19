Стэн Вавринка может стать первым соперником Даниила Медведева на турнире в Метце

Организаторы турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) опубликовали результаты распределения квалифаеров по сетке соревнований.

Примечательно, что трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка, прошедший квалификацию, потенциально может стать соперником чемпиона US Open – 2021, первого сеяного россиянина Даниила Медведева.

В первом круге Вавринка (Q) сразится с португальцем Жоау Соузой. Победитель этого матча и станет соперником Медведева во втором раунде.

Другие образовавшееся пары:

Грегуар Баррер (Франция, Q) – Оскар Отте (Германия)

Эван Фурнесс (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан, 7)

Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Зизу Бергс (Бельгия, Q).