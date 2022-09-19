Появился бэкстейдж с откровенной фотосессии Арины Соболенко

В социальных сетях появился впечатляющий бэкстейдж-ролик с откровенной фотосессии седьмой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. На видео Арина предстаёт в разного рода образах, в том числе обнажённой.

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open. При этом белоруска проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила.

Соболенко была заявлена на турнир категории WTA-500 в Токио (Япония), однако снялась с соревнований. Они пройдут с 19 по 25 сентября.