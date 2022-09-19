Алькарас признался, что не чувствует давление от статуса №1, в отличии от Медведева

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что он чувствует давление от статуса номера один, в отличии от российского теннисиста Даниила Медведева, который уступил статус испанцу.

«Я этого не чувствовал. Слышал, как Медведев сказал, что он чувствовал давление от статуса первой ракетки и, что он думал, что это будет проще. В моем случае, это может быть, потому что я играл на Кубке Дэвиса, где чувствовал тепло всех людей, болеющих за меня. Посмотрим, как я справляюсь с этим давлением на индивидуальном турнире, когда буду один на корте», — цитирует Алькараса Tennis Majors.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.