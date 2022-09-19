Украинка Даяна Ястремская возьмёт паузу в выступлениях из-за травмы
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что возьмёт паузу в выступлениях.
«Привет, ребята. Я планировала сыграть в Таллине и Остраве, но, сделав несколько обследований моего запястья, которое беспокоило меня последние 10 дней, я решила вернуться в Одессу и пройти полноценное обследование у своего врача, после чего станет ясно, куда двигаться дальше. Я надеюсь, что буду готова к выступлению в Остраве, но не уверена… Буду держать вас в курсе», — написала Ястремская в своих социальных сетях.
Ранее, Ястремская снялась с матча первого круга на турнире категории WTA-250 в Портороже (Словения). Даяна встречалась с чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану. Украинка снялась при счёте 6:2, 5:3 в пользу британки.
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