Аслан Карацев в двух сетах проиграл итальянцу Лоренцо Сонего на старте турнира в Метце

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Соревнования проходят на харде в помещении и продлятся до 25-го сентября.

В стартовом матче Карацев (6) потерпел поражение от итальянца Лоренцо Сонего (65-я ракетка мира) со счётом 5:7, 3:6. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Карацев один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Сонего сразится с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) — Давид Гоффен (Бельгия).

Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач.