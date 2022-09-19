Аслан Карацев в двух сетах проиграл итальянцу Лоренцо Сонего на старте турнира в Метце
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Соревнования проходят на харде в помещении и продлятся до 25-го сентября.
В стартовом матче Карацев (6) потерпел поражение от итальянца Лоренцо Сонего (65-я ракетка мира) со счётом 5:7, 3:6. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Карацев один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Сонего сразится с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) — Давид Гоффен (Бельгия).
Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач.
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