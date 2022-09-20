Наоми Осака откровенно высказалась о своих последних результатах в туре

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака поделать эмоциями от последних результатов.

«Этот год был не лучшим годом для меня, но я многое узнала о себе. Жизнь — это взлеты и падения, в этом году вниз было больше, чем вверх, но в целом я довольна тем, где я сейчас нахожусь.

Как отреагировала на падение в рейтинге? Сначала это было довольно трудно, просто потому, что я чувствую, что должна быть где-то там, где меня явно нет. Я думаю, что для меня это больше о том, чтобы быть в мире с самим собой. Я знаю, что я здесь не просто так», — приводит слова Осаки Еurosport.

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный турнир японки — «Ролан Гаррос» в 2021 году. Осака также выиграла «Ролан Гаррос» в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.