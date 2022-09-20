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Жена Джоковича рассказала о трениях с мужем из-за пристрастия 5-летней дочери к косметике

Жена Джоковича рассказала о трениях с мужем из-за пристрастия 5-летней дочери к косметике
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Елена Джокович, супруга 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, рассказала о подходе к воспитанию своих детей. У Елены и Новака двое детей — пятилетняя дочь Тара и восьмилетний сын Стефан.

«Мне очень нравится проводить время с детьми, больше всего – читать с ними сказки. Мой сын любит играть в Lego и слушать музыку, также ему нравится играть в теннис с отцом или смотреть матчи, меня это порой обижает.

С Тарой мы часто танцуем, она любит краситься, а я нет. Но я должна давать ей свободу самовыражения. У нас был момент с мужем, он был недоволен тем, что я разрешаю ей краситься в таком возрасте, мол, мы учим её не тому. Я сказала ему, что она этого хочет и я не могу ей это запретить», — приводит слова Елены Kurir.

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