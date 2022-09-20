Андрей Рублёв заявился на турнир ATP в Неаполе

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подал заявку на участие в турнире ATP в Неаполе (Италия). Турнир пройдёт с 17 по 23 октября.

На Открытом чемпионате США 2022 года Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Это уже шестой проигранный четвертьфинал Рублёва из шести сыгранных на турнирах «Большого шлема». US Open выиграл испанец Карлос Алькарас, который в финале победил норвежца Каспера Рууда.

На Australian Open 2022 года Андрей Рублёв дошёл до третьего раунда, на «Ролан Гаррос» — до четвертьфинала, а на Уимблдоне не выступал ввиду отстранения российских и белорусских теннисистов.

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