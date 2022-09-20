Симона Халеп показала свой завтрак. Фото
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала свой завтрак: чашку напитка и булки.
«Доброе утро», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива симоны халеп
Напомним, Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос». На последнем Открытом чемпионате США Халеп сенсационно проиграла в первом круге украинке Дарье Снигур со счётом 2:6, 6:0, 4:6.
Ранее Халеп призналась, что ментально истощена, и объявила о досрочном завершении сезона.
Новость по темеСимона Халеп призналась, что ментально истощена, и объявила о досрочном завершении сезона
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
11:01
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:01
-
09:37
-
08:49
-
08:02
-
00:38
-
00:33
-
00:18
-
00:05
- 19 сентября 2022
-
23:13
-
22:58
-
22:25
-
22:07
-
22:06
-
21:49
-
21:49
-
21:33
-
21:06
-
20:47
-
20:08
-
19:54
-
19:47
-
19:22
-
19:15
-
18:48
-
18:15
-
17:40
-
17:04
-
16:43
-
16:11
-
16:02
-
15:42
Партнерский контент