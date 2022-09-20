Симона Халеп показала свой завтрак. Фото

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала свой завтрак: чашку напитка и булки.

«Доброе утро», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива симоны халеп

Напомним, Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос». На последнем Открытом чемпионате США Халеп сенсационно проиграла в первом круге украинке Дарье Снигур со счётом 2:6, 6:0, 4:6.

Ранее Халеп призналась, что ментально истощена, и объявила о досрочном завершении сезона.

Новость по теме Симона Халеп призналась, что ментально истощена, и объявила о досрочном завершении сезона

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