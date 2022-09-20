Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Сеуле

Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Сеуле
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (141-е место в рейтинге) вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче первого круга она одержала победу над австралийкой Астрой Шармой (206-е место в рейтинге) со счётом 7:5, 7:5.

Встреча на втором корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 55 минут.

Гасанова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница совершила три эйса, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из семи.

Сеул. 1-й круг
20 сентября 2022, вторник. 08:40 МСК
Анастасия Гасанова
141
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Астра Шарма
206
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма

Во втором круге россиянка сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) — Бо Ён Чон (Южная Корея).

Призовой фонд турнира в Южной Корее составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Каролина Мухова.

Новость по теме
Екатерина Александрова не без труда победила 142-ю ракетку мира на турнире в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022