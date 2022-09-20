Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (141-е место в рейтинге) вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче первого круга она одержала победу над австралийкой Астрой Шармой (206-е место в рейтинге) со счётом 7:5, 7:5.
Встреча на втором корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 55 минут.
Гасанова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница совершила три эйса, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из семи.
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Во втором круге россиянка сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) — Бо Ён Чон (Южная Корея).
Призовой фонд турнира в Южной Корее составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Каролина Мухова.
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