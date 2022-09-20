19-летний Карлос Алькарас рассказал, как изменился, став первой ракеткой мира
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Победитель Открытого чемпионата США 2022 года, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как изменился, став первой ракеткой мира. Победа на US Open позволила Алькарасу впервые возглавить рейтинг ATP.
«Я заметил больше уверенности в себе, больше уверенности в своих ударах.
Прежде соперники считали меня молодым теннисистом, который бьёт по мячу. Они испытывали давление в связи с нежеланием проиграть и из-за этого играли хуже. Теперь же они видят во мне игрока на вершине. Они играют без давления. Я номер один, и это мотивирует их, так как им нечего терять», — приводит слова Карлоса Алькараса издание Ubitennis.
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