Арина Соболенко показала снимок с откровенной фотосессии
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Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок со своей откровенной фотосессии.
Фото: из соцсетей арины соболенко
Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open. При этом белоруска проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. Что касается Свёнтек, то в финале она обыграла Онс Жабер из Туниса.
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