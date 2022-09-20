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Карлос Алькарас ответил, что сказал бы Федереру, если бы тот предложил тренерскую помощь

Карлос Алькарас ответил, что сказал бы Федереру, если бы тот предложил тренерскую помощь
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Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, что он сказал бы 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, если бы тот предложил ему свою помощь в качестве тренера. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

«Почему вы спрашиваете меня об этом? Он (Хуан Карлос Ферреро, нынешний тренер Карлоса. — Прим. «Чемпионата») мне как второй отец, и я не променяю его ни на кого», — приводит слова Карлоса Алькараса издание Daily Express, ссылаясь на эфир испанского телевидения.

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