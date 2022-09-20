Остапенко с трудом пробилась во второй круг турнира в Сеуле. Она сыграет с Гасановой

Первая сеяная турнира, представительница Латвии Елена Остапенко (19-е место в рейтинге), в тяжёлом матче сломила сопротивление кореянки Бо Ён Чон (688-е место в рейтинге). Встреча первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) завершилась победой Остапенко со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).



Матч на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлился 2 часа 13 минут.



Латвийская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. Её соперница совершила один эйс, допустила семь двойных ошибок и использовала восемь брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге Елена Остапенко сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой (141-е место в рейтинге).