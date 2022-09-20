Остапенко с трудом пробилась во второй круг турнира в Сеуле. Она сыграет с Гасановой
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Первая сеяная турнира, представительница Латвии Елена Остапенко (19-е место в рейтинге), в тяжёлом матче сломила сопротивление кореянки Бо Ён Чон (688-е место в рейтинге). Встреча первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) завершилась победой Остапенко со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).
Матч на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлился 2 часа 13 минут.
Латвийская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. Её соперница совершила один эйс, допустила семь двойных ошибок и использовала восемь брейк-пойнтов из девяти.
Сеул. 1-й круг
20 сентября 2022, вторник. 10:50 МСК
19
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 2
688
Бо Ён Чон
Б. Чон
Во втором круге Елена Остапенко сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой (141-е место в рейтинге).
Новость по темеАнастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Сеуле
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