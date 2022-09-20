Наоми Осака высказалась о Серене Уильямс, которая закончила карьеру

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением о 23-кратной победительнице мэйджоров в женском одиночном разряде Серене Уильямс. 40-летняя Уильямс закончила карьеру после Открытого чемпионата США 2022 года, где проиграла в третьем круге.

«Я считаю, это действительно невероятно — всё то, что она сделала для спорта. И даже больше. Наблюдать сейчас за ней как за бизнес-леди действительно интересно.

Думаю, все проявили много эмоций на Открытом чемпионате США, наблюдая за её финальными матчами. За плечами у неё действительно невероятная карьера», — приводит слова Осаки пресс-служба Международного олимпийского комитета.

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