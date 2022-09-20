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Даниил Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира

Даниил Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира
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Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал потерю лидерства в рейтинге ATP. Медведев перестал быть первой ракеткой мира после US Open, где проиграл в четвёртом круге.

«Быть номером один в мире — это была скорее мечта, чем амбиции. До 22 или 23 лет я никогда не думал о первом месте. Я видел этих парней, Роджера, Рафу, Новака, и сказал себе: это не для меня.

Когда попадаешь в пятёрку, то начинаешь думать об этом. И, конечно, когда я выиграл свой первый турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке, я был не так уж далеко от Новака.

Быть номером один — это как выиграть турнир «Большого шлема». Это то, что ты сделал, и никто не может отнять это у тебя. Я выиграл Открытый чемпионат США, трофей есть в моём доме, и он останется там навсегда, если только его кто-нибудь не украдёт! То же самое и в случае со званием первой ракетки мира. Мне удалось это сделать, и это реальность навсегда», — приводит слова Медведева Eurosport.

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