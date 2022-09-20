Хачанов, Хуркач, Тим, Маррей и другие планируют сыграть на турнире в Антверпене в октябре

Опубликован заявочный лист на турнир категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдёт с 17 по 23 октября. Соревнования пройдут на харде в помещении.

Заявочный лист на турнир ATP-250 в Антверпене:

Карен Хачанов (Россия)

Хуберт Хуркач (Польша)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Диего Шварцман (Аргентина)

Энди Маррей (Великобритания, выигрывал соревнования в Антверпене в 2019 году)

Доминик Тим (Австрия)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Даниэль Эванс (Великобритания)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Борна Чорич (Хорватия)

Александр Бублик (Казахстан)

Танаси Коккинакис (Австралия)

Давид Гоффен (Бельгия)

Себастьян Корда (США).

В 2021 году титул в Антверпене завоевал на тот момент 20-летний итальянец Янник Синнер.