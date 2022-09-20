Онс Жабер с мужем посетили свадьбу её брата, надев национальные костюмы. Фото

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер опубликовала в социальных сетях яркие совместные фото с мужем Каримом Камуном. Супруги посетили свадьбу брата Онс, на некоторых кадрах они позируют в национальных костюмах.

«Провели прекрасные выходные на свадьбе брата», — подписала снимки Жабер.

Фото: из личного архива Онс Жабер

Фото: из личного архива Онс Жабер

Фото: из личного архива Онс Жабер

Фото: из личного архива Онс Жабер

Ранее Жабер дошла до финала Открытого чемпионата США – 2022, где уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек (1) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Онс это второй финал турнира «Большого шлема» подряд. На US Open Жабер обыграла Мэдисон Бренгл (США), Элизабет Мандлик (США, WC), Шелби Роджерс (США, 31), Веронику Кудерметову (Россия, 18), Айлу Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсию (17).