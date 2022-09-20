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Король Испании вручил Надалю награду за укрепление имиджа страны в Северной Америке

Король Испании вручил Надалю награду за укрепление имиджа страны в Северной Америке
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Рафаэль Надаль уже в пятый раз был удостоен престижной награды Camino Real от университета города Алькала-де-Энарес. Её Надалю лично вручил король Испании Филипп VI.

Данная награда ежегодно присуждается испанцам, которые «выдающимся образом создают и укрепляют положительный имидж Испании в странах Северной Америки».

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

«Спасибо, Ваше Величество, за то, что удостоили меня своим присутствием, и благодарю всех, кто решил вручить мне эту награду. Я надеюсь, что продолжу быть эталоном ценностей Испании, всегда оставаясь верным своему балийскому происхождению и Мальорке. Для меня большая честь получить награду, которая имеет сильный исторический подтекст и признаёт мою работу в мире тенниса наряду с моей страстью к спорту», — поделился эмоциями от церемонии Надаль.

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