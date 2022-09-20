Король Испании вручил Надалю награду за укрепление имиджа страны в Северной Америке

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Рафаэль Надаль уже в пятый раз был удостоен престижной награды Camino Real от университета города Алькала-де-Энарес. Её Надалю лично вручил король Испании Филипп VI.
Данная награда ежегодно присуждается испанцам, которые «выдающимся образом создают и укрепляют положительный имидж Испании в странах Северной Америки».
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
«Спасибо, Ваше Величество, за то, что удостоили меня своим присутствием, и благодарю всех, кто решил вручить мне эту награду. Я надеюсь, что продолжу быть эталоном ценностей Испании, всегда оставаясь верным своему балийскому происхождению и Мальорке. Для меня большая честь получить награду, которая имеет сильный исторический подтекст и признаёт мою работу в мире тенниса наряду с моей страстью к спорту», — поделился эмоциями от церемонии Надаль.
- 20 сентября 2022
-
19:12
-
18:59
-
18:26
-
18:06
-
17:54
-
17:37
-
16:29
-
16:25
-
16:10
-
14:53
-
14:01
-
13:36
-
13:09
-
12:53
-
12:50
-
12:04
-
11:01
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:01
-
09:37
-
08:49
-
08:02
-
00:38
-
00:33
-
00:18
-
00:05
- 19 сентября 2022
-
23:13
-
22:58
-
22:25
-
22:07
-
22:06
-
21:49
-
21:49