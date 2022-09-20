Роджер Федерер — о шансах возвращения в тур: я совершенно точно закончил

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер ответил, возможно ли его возвращение в тур в будущем.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом 41-летний Роджер объявил 15 сентября.

«Я совершенно точно закончил. Я это знаю», — приводит слова Федерера Eurosport.uk со ссылкой на эфир американского утреннего шоу Today.

Кубок Лэйвера пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания). Помимо Федерера, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», швед Бьорн Борг.