Украинский теннисист Калениченко дисквалифицирован до 2025 года из-за употребления допинга

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) дисквалифицировало украинского теннисиста Данилу Калениченко из-за нарушения правил антидопинговой программы. Отстранение продлится до 9 мая 2025 года.
Напомним, Калениченко сдал положительную допинг-пробу на турнире серии «челленджер» в Братиславе (Словакия), который проходил с 8 по 14 ноября 2021 года. В моче 28-летнего украинца был обнаружен метаболит LGD-4033 (лигандрол).
Калениченко отрицал факт умышленного употребления допинга, однако ему не удалось установить, как запрещённое вещество попало в его организм. В итоге Данила согласился с обвинением и получил дисквалификацию сроком на три года шесть месяцев, которая отсчитывается с 9 ноября 2021 года.
Лучшая позиция Калениченко в рейтинге ATP — 439-е место. За время карьеры украинец выиграл четыре титула ITF в одиночном разряде и 19 в парном.
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