Роджер Федерер: если бы в юности я был чуть профессиональнее, то мог бы добиться большего

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер ответил, есть ли то, о чём он жалеет, оглядываясь на свою карьеру.

«Таких вещей мало. Конечно, есть некоторые мелочи, но я даже не могу с ходу вспомнить ни одного примера. Я считаю, что у меня была идеальная карьера, очень спокойное детство.

Конечно, если бы в юности я был чуть профессиональнее, то мог бы добиться большего успеха. Но тогда я мог бы раньше выгореть, потому что всё было бы слишком серьёзно для меня», — приводит слова Федерера SRF.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Помимо Федерера, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.