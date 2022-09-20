Роджер Федерер раскрыл секрет своего успеха в теннисе

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, что могло послужить его успеху в теннисе.

«Ты надеешься однажды стать лучшим и делаешь для этого всё. Ты должен многое отдать, от многого отказаться.

Для меня всегда было важно оставаться реалистом. Я говорил себе: «Я хорош, но мне нужно стать ещё лучше. Я №1 в мире, но нет причин расслабляться», — приводит слова Федерера SRF.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Помимо Федерера, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.