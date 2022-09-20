Роджер Федерер встретился с Новаком Джоковичем и Энди Марреем в Лондоне. Фото

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поприветствовал Новака Джоковича и Энди Маррея, которые провели первые тренировки на O2-арене в преддверии Кубка Лэйвера – 2022.

Пресс-служба турнира в социальных сетях поделилась трогательными кадрами.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом 41-летний Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).

Помимо Федерера, Джоковича и Маррея, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.