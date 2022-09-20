Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер встретился с Новаком Джоковичем и Энди Марреем в Лондоне. Фото

Роджер Федерер встретился с Новаком Джоковичем и Энди Марреем в Лондоне. Фото
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поприветствовал Новака Джоковича и Энди Маррея, которые провели первые тренировки на O2-арене в преддверии Кубка Лэйвера – 2022.

Пресс-служба турнира в социальных сетях поделилась трогательными кадрами.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом 41-летний Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).

Помимо Федерера, Джоковича и Маррея, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

Научил читать 150 тысяч детей. Чем Федерер займётся после завершения карьеры Научил читать 150 тысяч детей. Чем Федерер займётся после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022