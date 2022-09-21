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«Трое из четверых заплакали». Федерер — о реакции своих детей на решение завершить карьеру

«Трое из четверых заплакали». Федерер — о реакции своих детей на решение завершить карьеру
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, как решение завершить карьеру восприняли его дети.

У Федерера и его жены Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и сыновья-близнецы Лео и Ленни.

«Я сказал им за день до публикации письма. Конечно, всё зависит от того, как вы это преподнесёте. Если вы скажете одним друзьям: «Хэй, я ухожу», ответ будет: «Потрясающее решение». Но когда ты говоришь другим: «Думаю, мне нужно остановиться», все сразу начинают плакать. Я сказал детям, что ничего особенно не изменится. Последние годы подводили нас к этому. Где-то им было грустно, что я останавливаюсь. Но они всегда говорили: «Хватит играть в теннис, мы хотим покататься на лыжах». Я сказал всем четверым одновременно, и трое из четверых заплакали», — приводит слова Федерера Blick.

Научил читать 150 тысяч детей. Чем Федерер займётся после завершения карьеры Научил читать 150 тысяч детей. Чем Федерер займётся после завершения карьеры
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