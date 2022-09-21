Роджер Федерер рассказал, как жена Мирка отнеслась к его решению завершить карьеру

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, как к решению завершить карьеру отнеслась его жена Мирка.

Напомним, отношения Роджера и Мирки завязались на Олимпиаде-2000 в Сиднее, в 2009 году прошла их свадьба.

«Последние несколько лет были тяжёлыми для меня, но, я думаю, ей они давались ещё тяжелее. Ей больше не нравилось наблюдать за мной со всеми эти травмами. Где-то мне тоже было её жаль. Теперь, когда всё закончилось, для них (семьи) это большое облегчение», — приводит слова Федерера Blick.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене.