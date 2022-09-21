Роджер Федерер признался, что потратил на прощальное письмо две недели

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер раскрыл подробности написания письма болельщикам по всему миру о решении завершить карьеру.
«Сначала мне было грустно, чуть погодя я отбросил это в сторону и начал писать. Это было приятно. Даже если это разрывало меня на части, я должен был всё рассказать, наверное, благодаря этому письму сейчас я могу без проблем давать интервью. Если бы вы три года назад или шесть сказали, что я должен выйти с микрофоном и рассказать о таком решении людям, я бы сказал, что это невозможно. Я не проронил бы ни слова.
Сначала я хотел, чтобы это было именно рукописным письмом. Но получилось слишком длинно, и, возможно, не все смогли бы разобрать мой почерк. Поэтому я придумал добавить к нему звуковое сообщение.
Я просмотрел каждое слово, в итоге получилось 25 вариантов. Всего на написание письма ушло две недели. Вы вроде бы только начали, а вот уже и два дня прошло. Порой я просто был занят другим. Но в целом у меня был хороший темп», — приводит слова Федерера Blick.
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