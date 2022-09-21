Ига Свёнтек и Онс Жабер не заявились на последний турнир WTA-1000 в текущем сезоне

Опубликована заявка на последний в текущем сезоне турнир категории WTA-1000, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика) с 17 по 23 октября.

Примечательно, что на турнир не заявились трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса. Обе теннисистки уже квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA.

Заявочный лист на турнир в Гвадалахаре:

Анетт Контавейт (Эстония)

Паула Бадоса (Испания)

Джессика Пегула (США)

Мария Саккари (Греция)

Арина Соболенко (Беларусь)

Кори Гауфф (США)

Каролин Гарсия (Франция)

Дарья Касаткина (Россия)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Вероника Кудерметова (Россия)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Даниэль Коллинз (США)

Каролина Плишкова (Чехия)

Виктория Азаренко (Беларусь)

Елена Рыбакина (Казахстан)

Аманда Анисимова (США)

Екатерина Александрова (Россия).

Полностью заявку на турнир можно изучить здесь.