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Мугуруса обыграла Папамихаил и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Токио

Мугуруса обыграла Папамихаил и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Токио
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (12-е место в рейтинге) пробилась в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче второго круга она одержала победу над гречанкой Деспиной Папамихаил (213-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Мугуруса ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница также не исполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из двух.

Токио (ж). 2-й круг
21 сентября 2022, среда. 05:10 МСК
Деспина Папамихаил
213
Греция
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Гарбинье Мугуруса
12
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса

Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака. В финале соревнований 2019 года она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900.

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