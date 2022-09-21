Джон Макинрой ответил на вопрос о величайшем теннисисте в истории

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой ответил на вопрос, кто, по его мнению, является величайшим игроком в истории мужского тенниса.

«Величайший игрок на траве — Роджер [Федерер], величайший игрок на харде — Новак [Джокович], величайший игрок на грунте — Рафа [Надаль]», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович на троих завоевали 63 титула на турнирах «Большого шлема». Лидирует Надаль, который 22 раза выигрывал мэйджоры; далее идут Джокович (21) и Федерер (20). В женском одиночном разряде первые два места занимают Маргарет Корт (24) и Серена Уильямс (23).

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