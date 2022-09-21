Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой ответил на вопрос о величайшем теннисисте в истории

Джон Макинрой ответил на вопрос о величайшем теннисисте в истории
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой ответил на вопрос, кто, по его мнению, является величайшим игроком в истории мужского тенниса.

«Величайший игрок на траве — Роджер [Федерер], величайший игрок на харде — Новак [Джокович], величайший игрок на грунте — Рафа [Надаль]», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович на троих завоевали 63 титула на турнирах «Большого шлема». Лидирует Надаль, который 22 раза выигрывал мэйджоры; далее идут Джокович (21) и Федерер (20). В женском одиночном разряде первые два места занимают Маргарет Корт (24) и Серена Уильямс (23).

Мегаталантливые сёстры из России и великая жертва Джоковичей. Судьбы теннисных семей Мегаталантливые сёстры из России и великая жертва Джоковичей. Судьбы теннисных семей

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022