Бельгийская теннисистка Мертенс отреагировала на снимок Соболенко с откровенной фотосессии

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс оставила комментарий под постом в соцсетях седьмой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Ранее Соболенко выложила снимок со своей откровенной фотосессии.
«У-ля-ля девушка», — написала Мертенс в комментариях и добавила восхищённые эмодзи.
Фото: из соцсетей арины соболенко
Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open. При этом белоруска проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. Что касается Свёнтек, то в финале она обыграла Онс Жабер из Туниса.
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