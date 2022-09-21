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Бельгийская теннисистка Мертенс отреагировала на снимок Соболенко с откровенной фотосессии

Бельгийская теннисистка Мертенс отреагировала на снимок Соболенко с откровенной фотосессии
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс оставила комментарий под постом в соцсетях седьмой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Ранее Соболенко выложила снимок со своей откровенной фотосессии.

«У-ля-ля девушка», — написала Мертенс в комментариях и добавила восхищённые эмодзи.

Фото: из соцсетей арины соболенко

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open. При этом белоруска проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. Что касается Свёнтек, то в финале она обыграла Онс Жабер из Туниса.

Соболенко не дожала 1-ю ракетку — Свёнтек и Жабер вышли в финал. Расклады и сетки US Open Соболенко не дожала 1-ю ракетку — Свёнтек и Жабер вышли в финал. Расклады и сетки US Open

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