«Нереально». Патрик Муратоглу выложил видео «безупречного» бэкхенда 9-летнего теннисиста

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу, известный по сотрудничеству с такими звёздами, как 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс и двукратная победительница мэйджоров Симона Халеп, опубликовал новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как девятилетний теннисист, занимающийся в академии Муратоглу, демонстрирует одноручный бэкхенд.

«Девятилетний ребёнок с безупречным одноручным бэкхендом. Нереально. Согласны?» — подписал видео Патрик.



Также Муратоглу сотрудничал с такими теннисистами, как Маркос Багдатис, Анастасия Павлюченкова, Янина Викмайер, Лора Робсон, Григор Димитров, Стефанос Циципас, Кори Гауфф.

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